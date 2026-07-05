Gila Milan, domani vertice decisivo con la Lazio! Gli ultimi sviluppi

Gila Milan, domani è in programma un vertice decisivo tra la Lazio e il club rossonero per definire il passaggio dello spagnolo

Il futuro della difesa del Milan è pronto a tingersi di novità. La dirigenza rossonera ha infatti accelerato per assicurarsi uno dei difensori più ambiti del campionato, superando la forte concorrenza interna. Come svelato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà sul suo profilo X, per la giornata di domani è stato fissato un vertice cruciale alla presenza della dirigenza della Lazio per limare gli accordi definitivi del trasferimento.

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La trattativa e i rilanci sul prezzo

Nelle scorse ore, la società capitolina aveva trovato una base d’intesa con l‘Atalanta sulla base di 22 milioni di euro più altri 3 milioni di bonus. Tuttavia, il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha deciso di giocare al rialzo. Per dare il definitivo via libera alla cessione dello spagnolo, la società romana pretende ora qualche milione in più sui bonus legati alle prestazioni, particolari che le parti contano di definire a brevissimo.

Le cifre dell’affare per portare Gila al Milan

L’accordo economico complessivo è ormai a un passo dalla fumata bianca. Con i nuovi aggiustamenti richiesti dalla sponda laziale, l’operazione legata al centrale spagnolo potrebbe tranquillamente sfondare la quota totale di 25 milioni di euro complessivi. Si tratta di dettagli puramente formali che non sembrano poter frenare l’esito positivo di un affare fortemente voluto dallo staff tecnico rossonero.

La scelta definitiva di Gila

A fare la reale differenza in questa complessa e intricata sessione estiva è stata la ferrea volontà espressa dal calciatore spagnolo. Tra le varie opzioni sul tavolo, Gila ha fatto la sua scelta definitiva, mettendo i rossoneri in cima alle sue preferenze. Il forte difensore centrale classe 2000 vede nel progetto milanista il palcoscenico perfetto per compiere il definitivo salto di qualità.