Romagnoli sicuro: «Lazio, oltre i momenti di difficoltà raggiungeremo quel grande traguardo!»

Romagnoli premiato al Beppe Viola: “La Lazio deve puntare all’Europa ogni anno”. Ecco le dichiarazioni

Alessio Romagnoli è salito sul palco del Salone d’Onore del Coni per ritirare il Premio Beppe Viola, riconoscimento dedicato ai giovani calciatori e ai talenti emergenti. Il difensore della Lazio, visibilmente emozionato, ha voluto condividere con i presenti il significato del premio: “Sono onorato di ricevere questo riconoscimento, è una bella emozione. Sono davvero contento. Faccio i complimenti ai ragazzi che sono qua, sono stato uno di voi. Disciplina, educazione e divertimento sono fondamentali per la vostra crescita”.

Romagnoli ha poi parlato della propria esperienza e del percorso di crescita personale e professionale: “Sono tanti anni ormai che gioco. Dopo due stagioni in prima squadra ho capito di poter diventare un calciatore di alto livello. Devi avere la personalità di imporsi e riuscire a mantenere il tuo posto”.

Un passaggio importante del discorso è stato dedicato alla sua attuale squadra: “Dodici giornate sono poche, sappiamo che abbiamo faticato all’inizio perdendo punti dove meritavamo di più. Siamo in un buon periodo e dobbiamo continuare a crescere, sfruttando ogni settimana piena. La Lazio è un club che deve puntare all’Europa ogni anno”. Romagnoli ha sottolineato come la mentalità del club e la crescita costante della squadra siano fondamentali per raggiungere traguardi internazionali.

Il difensore ha parlato anche del ritorno di Sarri: “Siamo contenti del suo ritorno, è uno dei pochi allenatori che insegna calcio. È bello poter lavorare di nuovo con lui”.

Infine, un pensiero al percorso in nazionale: “È stato un bel periodo, forse meritavo di più, ma vedremo in futuro”.

Con queste parole, Romagnoli conferma il suo ruolo di leader e punto di riferimento all’interno della Lazio, evidenziando ambizione, professionalità e attenzione alla crescita della squadra, oltre che la volontà di essere protagonista anche in ambito internazionale.

