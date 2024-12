Lazio, si rivede Romagnoli: due assenti all’allenamento

Lazio che ritrova Alessio Romagnoli sul campo di Formello. Assenti due calciatori che non hanno preso parte alla seduta

In quel di Formello si è rivisto in campo Alessio Romagnoli. Assente invece Patric, le condizioni dello spagnolo sarebbero dunque da verificare in vista di Lecce–Lazio gara in programma nel prossimo turno di Serie A. Ancora fuori anche Matias Vecino, difficilmente il centrocampista sarà della partita questo sabato.