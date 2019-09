Lazio-Roma, tifosi promossi: nessun problema di ordine pubblico

Lazio-Roma, nessun incidente prima e dopo il derby: comportamento dei tifosi esemplare

Anche sugli spalti si è giocato il derby, e a vincere è stata la civiltà. Come riferito dal Corriere dello Sport, la scenografia della Curva Nord della Lazio in memoria di Fabrizio “Diabolik” (QUI l’immagine) e i tifosi della Roma che hanno mostrato la loro solidarietà, prima restando in silenzio e poi esponendo striscioni. Ciò ha fatto da sfondo ad un partita che sul campo ha regalato tante emozioni. I segnali distensivi all’interno dell’Olimpico tra le due tifoserie, unite nel rispetto per la morte di Piscitelli, si sono dimostrati in linea con l’assenza di incidenti fuori dallo stadio primo e dopo la partita.