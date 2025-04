Lazio Roma, definita la telecronaca e il commento tecnico di Dazn: ecco chi racconterà il derby domani

Lazio Roma, alla vigilia della stracittadina capitolina di campionato ecco chi saranno coloro che commenteranno il match per Dazn

Finalmente ci siamo l’attesa è finita, domani sera torna in campo la Lazio e lo farà in una partita fondamentale non solo per il campionato ma per l’onore cittadino. Domani sera infatti le aquile sfideranno la Roma per la stracittadina capitolina.

Il match avrà inizio alle 20.45 e sarà trasmesso su Dazn per quanto riguarda i canali streaming e sarà commentato da Pierluigi Pardo e Ambrosini.