Lazio Roma, la doppia prospettiva della rete di Romagnoli nel derby contro i giallorossi – VIDEO

Lazio Roma ecco la rete di Romagnoli nel derby vista da due prospettive diverse: il video del momento decisivo della sfida

Lazio Roma è stata una partita molto aspra, combattuta e d estremamente fisica. La battaglia è avvenuta su ogni pallone ed il match è terminato sul risultato di 1-1 grazie alle reti di Romagnoli e di Soule‘.

La rete del centrale biancoceleste è stata poi mostrata sui social dalla pagina ufficiale della Serie A in condivisione con il Club capitolino da una doppia prospettiva per far apprezzare a tutti il cross di Pellegrini ed il grande stacco del numero 13, arrivato alle spalle dei difensori giallorossi e bravissimo a trovare il tempo giusto per insaccare il pallone alle spalle di Svilar.