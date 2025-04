Lazio Roma, i precedenti tra Ranieri e Baroni: il dato attuale tra i due tecnici

Lazio Roma, alla vigilia della stracittadina capitolina ripercorriamo i precedenti tra i due allenatori anch’essi protagonisti del match di domani

Archiviata la brutta sconfitta con il Bodo Glimt, domani la Lazio ha il dovere di ripartire in campionato per vendicare la serata orribile in Norvegia e non perdere terreno in Champions.

L avversario non è dei migliori, visto che domani i biancocelesti dovranno vedersela contro la Roma di Ranieri. I due tecnici infatti oltre ai calciatori in campo saranno i protagonisti a livello tattico della gara.

Ma quali sono i precedenti tra costoro? Domani sarà il 3°incrocio in carriera per i due e i due precedenti sorridono entrambi a Baroni visto che il tecnico ha ottenuto al cospetto del collega una vittoria e un pareggio.