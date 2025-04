Lazio Roma, Malagò sugli scontri: «Assurdo, invece di andare avanti torniamo indietro. I dati? un bollettino di guerra!»

Condividi via email

Lazio Roma, le parole del presidente del Coni Giovanni Malagò circa gli scontri avvenuti a Ponte Milvio in vista del derby della Capitale

Ieri sera la città di Roma ha assistito ad una meravigliosa partita terminata, purtroppo, sul risultato di 1-1. Lo spettacolo dimostrato dai 22 interpreti sul rettangolo di gioco però non è stato riflesso del tutto al di fuori dello stesso in quanto i tifosi, prima del fischio d’inizio, hanno dato vita a dei veri e propri scontri che hanno costretto le forze dell’ordine ad intervenire vigorosamente.

A dire la sua sugli avvenimenti di Ponte Milvio precedenti alla sfida Lazio Roma è il presidente del Coni Giovanni Malagò il quale ha dichiarato, stando a quanto scritto dalla Stampa:

«Assurdo, invece che andare avanti torniamo indietro. Ho letto i dati, sembrava un bollettino di guerra; 1500 poliziotti impegnati, una quadrante della città paralizzato, 13 agenti feriti. Io penso che il calcio sia totalmente vittima di queste storie».

«Dopo tutto quello che si cerca di fare per raccontare i valori dello sport, la cultura e gli esempi che danno altre discipline fa veramente riflettere che a distanza di anni bisogna ancora leggere di 13 feriti in occasione di un derby. Assoluta vicinanza alle forze dell’ordine per un quadrante della città ostaggio».