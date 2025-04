Lazio Roma, giallorossi a caccia di un dato che manca dal 2016: ecco quale

Condividi via email

Cresce l’attesa per il derby della Capitale in programma domenica tra Lazio e Roma, con i giallorossi che vanno a caccia di un dato

Manca sempre meno a quella che, a Roma, viene definita la partita più importante della stagione per le tifoserie di Roma e Lazio.

Giallorossi che dopo il 2-0 dell’andata, in caso di vittoria anche nel match di domenica, tornerebbero a vincere 2 derby stagionali in Serie A per la prima volta dal 2015/16.