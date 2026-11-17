Lazio Roma, sale la febbre per l’attesissimo derby della Capitale in programma il 13 dicembre! Già staccati oltre 17mila biglietti per la sfida dell’Olimpico

L’attesa per la stracittadina della Capitale entra già nel vivo. In vista del delicatissimo incrocio d’alta classifica tra Lazio e Roma, in programma il prossimo 13 dicembre, la risposta del popolo biancoceleste non si è fatta attendere. I tifosi della Lazio sono pronti a gremire gli spalti dello stadio Olimpico per spingere la squadra di mister Gattuso nella sfida più sentita dell’anno contro gli storici rivali cittadini.

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I numeri della prevendita per il derby Lazio-Roma

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il dato sui tagliandi già acquistati ha superato quota 17.000 biglietti staccati, un numero destinato a crescere esponenzialmente nei prossimi giorni. Si è infatti appena conclusa la prima finestra di prevendita, dedicata esclusivamente ai 29.918 abbonati della stagione 2025-2026, mentre nella giornata di ieri è scattata la seconda fase riservata ai possessori delle fidelity card ufficiali della S.S. Lazio, ovvero la Eagle Card e la Millenovecento.

Il peso degli abbonamenti e del Pack 3 verso Lazio Roma

Per avere il quadro completo della cornice di pubblico che accompagnerà la sfida tra Lazio e Roma, occorre sommare ai 17.000 tagliandi singoli anche le quote fisse già garantite. Alla cifra attuale vanno infatti aggiunti i circa 4.500 abbonati della stagione in corso e i 3.500 sostenitori che avevano sottoscritto il Pack 3, la speciale formula a prezzi agevolati lanciata dalla società biancoceleste che includeva i big match casalinghi contro Lecce, Atalanta e, appunto, la Roma.

Vendita libera per Lazio Roma: le date da segnare in calendario

Il vero boom definitivo si registrerà a partire dal prossimo 24 novembre, data fissata per l’apertura della vendita libera. Considerando l’entusiasmo attorno al momento brillante della squadra e la posta in palio in zona Champions League, l’Olimpico si prepara a vestire l’abito delle grandi occasioni per un derby che promette spettacolo tanto in campo quanto sugli spalti.