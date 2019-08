Lazio-Roma, sarà Correa contro Under: fenomeni dal destino simile

La sfida nella sfida: Correa vs Under sarà il duello principale di Lazio-Roma. I due gioiellini sono partiti al massimo

Si sta per esaurire il countdown, il giorno di Lazio-Roma è ormai alle porte. Attesa trepidante da ambo le parti, ma modi di arrivare al match totalmente differenti: i biancocelesti sono già in formissima, lo hanno dimostrato a Genova. I giallorossi sono ancora un po’ imballati, hanno bisogno di tempo per assimilare gli schemi del nuovo allenatore. Una favorita sembra esserci, si sa però che nei Derby della Capitale niente è prevedibile. Le due squadre allora faranno di tutto per puntare sui propri jolly d’attacco: Correa da un lato, Under dall’altro. I due fenomeni sono partiti di quinta, hanno entrambi segnato nella gara d’esordio e punteranno a riconfermarsi. Entrambi inoltre godono della stima delle società, sono galvanizzati sotto tutti i punti di vista. Il turco ha appena firmato il rinnovo da 2 milioni di euro, l’argentino è pronto a fare lo stesso con Lotito (sarà inserita una clausola da 80 milioni). Insomma, alla vigilia della gara i protagonisti sono in due. Sarà così anche domenica sera?