Lazio, Olimpico di fuoco per il derby: ecco quanti tagliandi venduti

L’Olimpico si prepara al derby di Roma: una cornice di pubblico di fuoco, si va verso il tutto esaurito

Cornice di fuoco per Lazio-Roma. Manca sempre meno alla stracittadina della Capitale e l’Olimpico si preannuncia infuocato: si va verso il tutto esaurito sugli spalti. Come riportato dal Corriere dello Sport, Curva Nord e Distinti sono stati riempiti in poco tempo, restano posti in Tribuna Tevere. 9.000 biglietti fatti che si aggiungono ai 13.000 abbonati: per un totale di 28.000 tifosi biancocelesti, cifra che ovviamente è destinata a crescere.

Il derby, inoltre, potrebbe essere accompagnato da una scenografia dedicata a Diabolik.