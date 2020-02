Lazio, Rocchi: «Vedere i biancocelesti così in alto fa piacere!»

Tommaso Rocchi, ex centravanti di Lazio ed Inter, ha detto la sua sulla partita di domenica sera tra le due squadre

Doppio ex di Lazio ed Inter, Tommaso Rocchi ha analizzato la gara in programma per domenica sulel frequenze di TMW Radio: «Lazio – Inter sarà uno scontro importante, è inutile nasconderlo. La classifica parla chiaro. A oggi ci sono tre squadre che stanno lì davanti e gli scontri diretti sono fondamentali. Il fatto che l’Inter abbia perso con il Napoli non penso che influirà sull’atteggiamento della squadra. Prevedo una bella partita, impegnativa per entrambe. Tutte e due vorranno ottenere il massimo».

«Se mi aspettavo una Lazio così in alto? Ha una buonissima squadra, sta facendo qualcosa di molto importante. Vederla lì tra le prime mi fa piacere. Ha ottenuto tutto quanto meritandolo, trovando finalmente continuità. Il fatto di aver potuto preparare le partita senza impegni infrasettimanali potrebbe essere un vantaggio».