Lazio, rinnovo Inzaghi: in settimana il probabile annuncio

Lazio, in settimana potrebbe essere annunciato ufficialmente il rinnovo di Inzaghi: l’intesa è stata già raggiunta

Insieme fino al 2023 a 3,5 milioni di euro a stagione. Inzaghi e la Lazio hanno trovato l’intesa. La volontà del mister di prolungare coi colori biancocelesti, in realtà, non è mai stata in discussione. Ora tutto sarà messo nero su bianco.

Come riportato da Sky Sport, già in settimana potrebbe essere annunciato il rinnovo contrattuale. Chissà che non sia un’ulteriore spinta per la ripresa del finale di campionato…