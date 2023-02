Lazio, rifinitura verso il Cluj: assenti due top player. Le ultime prove tattiche a Formello prima di partire per la sfida di domani

Rifinitura anti-Cluj per la Lazio stamattina a Formello, tra poco le ultime prove tattiche, poi la squadra di Sarri partirà per la Romania per disputare domani la sfida di ritorno di Conference League in programma alle 18.45.

Out per Pedro per la frattura al naso rimediata contro la Salernitana. Romagnoli e Radu ancora in infermeria e Patric squalificato nella gara di andata. Milinkovic bloccato da una gastroenterite non è in campo col gruppo, stessa sorte per Zaccagni che non si è allenato per un virus gastrointestinale, in dubbio per la gara di domani.