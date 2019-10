Lazio, al rientro dalla pausa ti aspetta un tour de force

Lazio, saranno sette partite in 23 giorni quelle che attendono i biancocelesti al ritorno dalla pausa per le Nazionali

Stand-by per il campionato e testa solo alla Nazionale. Al rientro i biancocelesti infatti dovranno unire tutte le loro forze perchè sarà un vero e proprio tour de force.

Si rientrerà infatti con il match dell’Olimpico tra Lazio e Atalanta il 19 ottobre, subito dopo i biancocelesti voleranno in Scozia per la gara di Europa League contro il Celtic. Domenica 27 la Lazio sarà invece impegnata nella trasferta di Firenze alla quale seguirà il turno infrasettimanale con Lazio-Torino in programma il 30 ottobre. Il 3 novembre sarà invece ancora trasferta in casa del Milan. Ci sarà poi il ritorno di Lazio-Celtic e infine l’ultimo match sarà quello contro il Lecce di Liverani il 10 novembre.