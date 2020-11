Lazio, Reina sul podio delle presenze europee: la classifica FOTO

Lazio, Reina è entrato nella Top 3 dei giocatori con più presenze in Champions League: davanti a lui Ronaldo e Casillas

La Lazio ha intrapreso il cammino nell’Europa che conta. Un’esperienza, quella della Champions League, che i tifosi non vivevano da anni e che molti giocatori biancocelesti stanno affrontando per la prima volta…tranne Reina. Il portiere è infatti un pioniere della competizione, nella gara di ieri contro lo Zenit ha collezionato la presenza numero 173, partendo dal blocco dei titolari.

Pepe ha così affiancato Xavi, nella Top 3 dei giocatori con più timbri in campo internazionale: i due sono ai piedi del podio, sotto solo a Ronaldo (179) e Casillas (186). Ora però l’imperativo è uno solo: non fermarsi. A celebrare questo traguardo è stato lo stesso Reina, sul suo profilo Instagram: «Onorato delle presenze europee ed essere “insieme” a tutti questi giocatori incredibili!! Non ci fermiamo ora però!!».