Recalcati: «Sarà dura per l’Inter, non mi aspettavo una Lazio così…»

Il telecronista sportivo, Christian Recalcati, ha analizzato il match che domenica sera accenderà l’Olimpico: Lazio-Inter

Christian Recalcati, telecronista sportivo, ha detto la sua sulla gara che domenica sera accenderà l’Olimpico: Lazio-Inter. Ecco la sua analisi sulle frequenze di Radiosei:

«Finalmente vediamo un bel campionato, è a tutti gli effetti una corsa a tre e non mi aspettavo una Lazio così, devo ammetterlo. Domenica è una gara da tripla, per l’Inter andare a vincere all’Olimpico è molto complicato, non riesco a fare pronostici perché sono due squadre che possono fare qualsiasi risultato. De Vrij? Penso che sia il più forte difensore della Serie A».