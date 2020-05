Lazio, Razzi: «Squadra bella ma fortunata, non è la Juventus»

Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, il senatore Antonio Razzi ha detto la sua sulla Lazio come possibile ostacolo per la Juventus

La Lazio di quest’anno sembra aver impressionato tutti, candidandosi addirittura come possibile ostacolo numero uno per la Juventus campione d’Italia da 8 anni di fila. Antonio Razzi, però, non sembra credere nella possibilità che i bianconeri cedano il passo ai biancocelesti. Queste le sue parole a Radio Bianconera:

«La Lazio è una bella squadra, ma è stata anche fortunata. La Juventus non si emoziona di averla ad un punto. La Juve è la Juve, già ha regalato due scudetti all’Inter e credo che non si lascerà sfuggire questo. Secondo posto? Dico la Lazio, anche se l’Inter con Antonio Conte ha guadagnato molto. Ha dato la mentalità juventina all’Inter».