Lazio, operazione Raul Moro: ecco quanto è costato l’ex Barcellona

Lazio, i dettagli dell’operazione che ha portato Raul Moro in maglia biancoceleste in questa sessione di mercato

Ci ha messo poco Raul Moro a mettersi in mostra agli occhi di mister Inzaghi. Il giovane talento ex blaugrana si è infatti reso protagonista nell’amichevole disputata a Formello tra la Primavera e la prima squadra. Un acquisto, quello dell’ala classe 2002, voluto fortemente da Tare e arrivato proprio nell’ultimo giorno di mercato.

Come riporta il Corriere dello Sport fino ad ora i dettagli dell’operazione non erano stati svelati: ad oggi sì e l’investimento è di quelli importanti. Per strappare il gioiellino al Barcellona infatti ci sono voluti 8 milioni di euro: questo vuol dire che Moro è il terzo acquisto più costoso dopo Vavro (12 milioni) e Lazzari (10 milioni più il cartellino di Murgia). Da ora entro un massimo un mese la Fifa dovrebbe anche far arrivare il transfer per permettere al giocatore di scendere in campo.