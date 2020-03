UEFA, a rischio alcuni match di Champions ed Europa League per finire i campionati

L’Unione domani si riunirà per capire come agire in merito alle due competizioni per dare priorità ai campionati nazionali

Nella giornata di domani andrà in scena una nuova assemblea della UEFA per capire come modificare i calendari delle squadre impegnate in Champions League ed Europa League. Secondo il Corriere dello Sport infatti l’obiettivo principale sarebbe quello di far terminare i vari campionati nazionali non oltre il 30 giugno che comporterebbe al taglio di tanti match dei due tornei. Bisognerà solo capire come si muoverà la UEFA per non consentire lo slittamento a luglio.