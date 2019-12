Lazio, quattro campioni per 47 milioni

Immobile, Luis Alberto, Milinkovic e Correa sono i quattro campioni della Lazio costati alla società appena 47 milioni

«È una gestione che deve molto all’intuito di un dirigente come Tare. Per la Lazio è stata fondamentale in questi anni la sua capacità di scegliere i giocatori giusti da affidare alla bravura di Simone Inzaghi» ha analizzato così la gestione della squadra, Fabio Capello.

L’intuito del ds è stato fondamentale per portare a Formello giocatori, ormai diventati campioni. I fantastici quattro della squadra di Inzaghi (Correa, Immobile, Milinkovic e Luis Alberto) sono costati insieme circa 50 milioni.

Come ricorda il Corriere della Sera, infatti, il bomber numero 17 è stato pagato 10 milioni; l’argentino 15, 18 per il Sergente e solo 4 il fantasista col 10 sulle spalle. Un totale di 47 milioni: ad oggi il loro valore continua a crescere in modo esponenziale, merito della lungimiranza della società biancoceleste che adesso può contare su 4 fuoriclasse.