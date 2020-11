Lazio, prove tattiche in vista dell’Udinese. Assente Luiz Felipe

Lazio, a Formello Inzgahi studia l’undici che affronterà l’Udinese. Non si vede Luiz Felipe, assenti anche Muriqi e Lulic

Seduta mattutina per la Lazio. A Formello sono scattate ufficialmente le prove tattiche anti Udinese. La sessione si è aperta, come di consueto, con un lungo lavoro atletico prima di iniziare a lavorare col pallone. Assenti in gruppo Luiz Felipe e Lulic: il primo ha riportato qualche fastidio alla caviglia, mentre il Capitano è volato in Germania per nuovi controlli. Fuori anche Muriqi per uno stiramento rimediato contro lo Zenit. Inzaghi potrà comunque fare affidamente su Milinkovic che, con tutta probabilità, tornerà in campo già domenica.

Durante la fase tattica, il gruppo è stato diviso in due: le due formazioni si sono sfidate in diverse situazioni di gioco a campo pieno, alternandosi nel lavoro sul manto erboso. Strakosha punta a tornare tra i pali, così come Radu accanto ad Acerbi e Patric. In avanti sarà ancora Correa ad affiancare Immobile.