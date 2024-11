Lazio, Cherubini in vista di Bologna e Lugodorets: «Le assenze pesano, ma Baroni può fare la differenze»

Le parole di Marco Cherubini sul prossimo tour de force della Lazio tra campionato e coppe alle prese con gli infortuni

Marco Cherubini sulle colonne del Corriere della Sera ha parlato della Lazio in vista del prossimo tour de force della Lazio, che tra Campionato, Europa League e Coppa Italia affronterà Bologna, Lugodorets, Parma e due volte il Napoli. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «È proprio vero che gli esami non finiscono mai. Per la Lazio in gran forma, la sosta è stata deleteria. Rispetto al recente passato le difficoltà non sono nascoste – la presunta debolezza dell’avversario e un eventuale rilassamento – ma appaiono evidenti. Perché stavolta la Lazio deve dare una risposta brillante rinunciando ad alcuni dei suoi uomini chiave. Le diffuse rotazioni proposte da Baroni, fin qui, non hanno tolto nulla al valore di questa Lazio, dimostratasi sempre capace di proporre gioco e ottenere risultati seguendo la famosa regola matematica dei fattori che cambiando non mutano il prodotto. Quello di domenica, tuttavia, è un altro esame importante, prima del Lugodorets in Europa League, del Parma e della doppia sfida – Coppa Italia e campionato – col Napoli. Passarlo vincendo, significherebbe essere più forti non solo dell’avversario che si sta riprendendo dopo un avvio incerto, ma estremamente competitivi rispetto ai problemi fisici che stanno condizionando Baroni nella scelta della formazione».