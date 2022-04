Lazio, problema big match: negli scontri diretti non c’è la scintilla

Contro il Milan, altro big match perso dalla Lazio. Gli scontri diretti stanno diventando un problema per la squadra di Sarri

Contro il Milan, la Lazio ha messo in fila l’ennesima sconfitta in un big match in questa stagione. Come riportato dal Corriere della Sera, si tratta del sesto scontro diretto consecutivo, con squadre che sono avanti in classifica, che gli uomini di Sarri perdono.

Il bilancio nei 9 big match giocati fino a questo momento, manca solo il ritorno contro la Juventus, è di 7 sconfitte. Eppure la Lazio era partita alla grandissima, con i due successi contro Roma e Inter. Poi qualcosa si è inceppato…