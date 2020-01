Lazio, le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 27 gennaio

La rassegna delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, 27 gennaio

Non possono che aprirsi, le pagine sportive della giornata di oggi, con la tragedia che ha colpito il mondo dello sport. Ieri sera è infatti morto in un incidente in elicottero il campione Kobe Bryant insieme ad una delle sue figlie Gianna Maria. Una tragedia che ha scosso tutti i tifosi di qualsiasi sport.

Tornando al calcio c’è spazio soprattutto per la vittoria del Napoli che al San Paolo ha battuto la Juventus per 2-1 grazie alle reti di Zielinski e Insigne. Si parla anche del derby della Capitale finito per 1-1 con le reti di Dzeko e Acerbi, entrambe arrivate su due grandi errori dei rispettivi portieri.