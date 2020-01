Extra Lazio, in California muore Kobe Bryant

Il cestista Kobe Bryant ha perso la vita in un incidente con il suo elicottero in California: la moglie non sarebbe tra le vittime

Una notizia che non avremmo mai voluto dare: il cestista Kobe Bryant ha perso la vita in un incidente aereo con il suo elicottero personale in California.

Con lui ci sarebbero state altre tre persone, come riporta Il Messaggero, e sarebbero tutti deceduti. A quanto sembra la moglie non sarebbe stata a bordo. Il velivolo sarebbe precipitato e avrebbe poi preso fuoco: inutili i soccorsi. Scompare un grande del basket ma anche dello sport mondiale.