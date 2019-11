Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 6 Novembre

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, 6 novembre 2019

«Allarme Inzaghi, rimane solo Ciro» titola così l’edizione romana del Corriere dello Sport: una forte contusione ha fermato ieri Correa, gli esami hanno escluso la lesione ma la sua presenza resta in dubbio per la partita Lazio-Celtic.

Gli altri quotidiani, invece, dedicano la prima pagina all’Inter che ieri ha subito la rimonta del Dortmund: «Inter cosa combini?» è il titolo che troneggia su La Gazzetta dello Sport.

Spazio anche per la squadra di Ancelotti: «Napoli shock, la squadra rompe il ritiro senza permesso»