Lazio, accertamenti per Correa: sono escluse lesioni, ma giovedì…

Nessuna lesione per Correa. I risultati degli esami non preoccupano: l’argentino ha riportato una forte contusione, ma resta in dubbio per giovedì

Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo. Questa mattina, durante il canonico allenamento in vista della gara col Celtic, l’argentino si è buttato a terra lamentando un fastidio al polpaccio: non è bastato il ghiaccio per fargli evitare di lasciare la seduta.

Il giocatore della Lazio si è sottoposto agli esami di rito che non hanno evidenziato lesioni, ma solo una forte contusione: la sua presenza per giovedì però è ancora a rischio, come riportato da Gianlucadimarzio.com