Lazio Primavera, con la Ternana è un testacoda: obbligatori i tre punti

L’incrocio tra Lazio e Ternana Primavera è fondamentale per mantenere il primo posto e respingere l’assalto del Cesena

Il Corriere dello Sport oggi in edicola offre un’ampia panoramica sul campionato di Primavera 2. In particolare sulla Lazio di Calori che si appresta ad affrontare l’ostica trasferta in casa della Ternana.

Prima contro ultima dunque, ma il tecnico non vuole distrazioni per mantenere il primo posto e respingere l’assalto del Cesena (secondo a -4 ma con una partita in meno). Di seguito le probabili formazioni:

TERNANA (5-3-2): Morlupo; Canale, Giordano, Ndir, Benedetti, Mercorella; Nunzi, Tunkara, Toffanin; Lamberti, Falanghe. All.: Mariani.

LAZIO (4-2-3-1): Moretti; Marinacci, Adeagbo, Santovito, De Santis; Ferro, Bertini; Shehu, Adjaoudi, Mancino; Crespi. All.: Calori