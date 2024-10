Lazio Primavera, Barraco: «Di Tommaso? Ha una mentalità superiore, è migliorato molto dal punto di vista tecnico»

Le parole di Barraco dopo la fine della gara di Primavera

Dario Barraco, vice di mister Sanderra, è intervenuto ai microfoni ufficiali per commentare la gara appena conclusa tra Lazio e Samp. Queste le parole del biancoceleste.

PAROLE– «Si è verificato ciò che avevamo preventivato: la Samp è una squadra difficile, di gamba e di qualità, ma alla fine i ragazzi c’erano in campo, avevano la mentalità giusta, anche se sul 2-0 ci siamo abbassati un pochino mollando un pochino l’intensità, ma è lì che bisogna spingere. Una volta fatto il 2-1 l’intensità è aumentata nuovamente trovando il terzo gol, abbiamo fatto una grande gara. Non era semplice, complimenti ai ragazzi. Di Tommaso? Ha una mentalità superiore, è migliorato molto dal punto di vista tecnico. Sono tre anni che fa la Primavera e giovedì era in Olanda con la prima squadra, anche ieri si è allenato con loro. Se ci sei con la testa puoi fare tutto. Abbiamo la capacità di far cambiare ruolo, ma è tutto merito dei ragazzi che sanno muoversi bene. Tutta la squadra è a disposizione, hanno capito che non è più un settore giovanile, ma una via di mezzo con la prima squadra. Per stare in prima squadra, in ogni categoria, devi essere a disposizione dell’allenatore e loro lo stanno facendo. Siamo contenti ».