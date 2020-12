Lazio, prima vittoria casalinga per le donne: battuto il Pomigliano

La Lazio Women ottiene la sua prima vittoria stagionale in casa contro il Pomigliano

La prima volta non si scorda mai. La Lazio Women conquista il suo primo successo casalingo in questo campionato e si rilancia, battendo meritatamente il Pomigliano in uno scontro di alta classifica. Protagonista, ancora una volta, Adriana Martin, decisiva con una doppietta. In mezzo, il gol ospite su rigore di Pinna, reso vano anche dal gol di Cianci nel finale.