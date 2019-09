Lazio, dopo l’allenamento pranzo di gruppo a Formello

Tutta la squadra si ritroverà insieme dopo l’allenamento per una grigliata a Formello

Non è stato un inizio di campionato facile per la Lazio. Le sconfitte contro Spal e Cluj hanno fatto male e anche se contro l’Inter la prestazione è stata di livello i biancocelesti non sono riusciti a tornare a casa con il bottino. Ora però è tempo di mettersi tutto alle spalle e iniziare da capo ancora, già da domenica contro il Genoa.

Stare insieme, in gruppo, è sicuramente il modo migliore per restare affiatati, uniti verso l’obiettivo dichiarato del quarto posto. Per questo motivo oggi, dopo la seduta di allenamento a Formello, tutta la squadra pranzerà insieme facendo una grigliata. Un modo per rilassare gli animi e concentrarsi meglio per la gara dell’Olimpico.