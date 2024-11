Lazio-Porto, le probabili formazioni della partita di Europa League

Lazio-Porto, alla vigilia della partita contro i portoghesi ecco quali potrebbero essere le possibili scelte dei due allenatori

Finalmente ci siamo l’attesa è agli sgoccioli, domani sera torna in campo la Lazio e lo fa affrontando il Porto per dare un chiaro segnale ulteriore anche in Europa League. Alla vigilia della sfida queste sono le probabili scelte di Baroni e di Bruno

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares; Vecino, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Dia. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Pellegrini, Patric, Gila, Rovella, Guendouzi, Isaksen, Castellanos. All.: Baroni.

PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; Martim, Djalò, Perez, Moura; Varela, Gonzalez; Pepe, Jaime, Galeno; Omorodion. All.: Bruno