Lazio, il fratello di Pogba: «Se crede che il Real sia la scelta giusta, andrà lì». E Milinkovic…

Mathias Pogba, ha parlato del futuro di suo fratello Paul, strettamente legato a quello di Sergej Milinkovic

Destini intrecciati tra loro, legati ad un effetto domino che potrebbe partire in qualsiasi momento. Bale che passa allo Jiangsu Suning, consegna liquidità al Real Madrid, che a breve farà partire l’assalto a Pogba. Secondo quanto riportato da il Sun, Zidane avrebbe convinto Florentino Perez a sborsare 150 milioni di sterline, pari a 166 milioni di euro per il centrocampista francese. Non resterà a guardare il Manchester United, pronto a staccare un corpo assegno alla Lazio per Sergej Milinkovic. Dall’Inghilterra però continuano a rilanciare di un accordo imminente con lo Sporting Lisbona per Bruno Fernandes. I red devils devono fare in fretta, considerando che il mercato in Premier chiuderà il 9 agosto.

DICHIARAZIONI – In attesa degli eventi, il fratello di Pogba, Mathias, ha parlato ad As di un possibile trasferimento di Paul al Real Madrid: «Per lui voglio sempre il meglio e, se crede che il Real sia la migliore società in cui giocare, ci andrà. Io ho scelto di venire in Spagna non perché c’è la possibilità che venga anche Paul, ma solo perché credo nel progetto del CD Manchago. Il calcio che si gioca in Spagna è il migliore, piace a me e anche a mio fratello. Al Real c’è Zidane che è un maestro del calcio. Un idolo di infanzia e un uomo importante per la Francia. È buono che sia qui e ha iniziato benissimo la sua carriera, è un esempio per i calciatori».