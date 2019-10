Lazio, Pippo Inzaghi: «Formazione che competerà fino alla fine»

Pippo Inzaghi, al Guerin Sportivo, ha detto la sua sulle attuali forze della Serie A. E sulla Lazio di suo fratello Simone…

In un’intervista rilasciata al Guerin Sportivo, Pippo Inzaghi ha fatto un quadro dell’attuale Serie A, facendo anche qualche ipotesi sulla Lazio di suo fratello Simone: «Avevo pronosticato che l’Inter poteva rivelarsi un avversario molto pericoloso per la Juventus. Il mio amico Antonio Conte è di fatto un valore aggiunto. In gioco mi sento di mettere anche il Napoli di Ancelotti. La Juventus di conseguenza resta favorita, ma tutto è molto meno scontato rispetto al passato. Questo anche perché dietro a questi team ci sono formazioni attrezzate per competere fino alla fine. Penso all’Atalanta, alla Roma e alla Lazio. La concorrenza si è riavvicinata, c’è sicuramente più equilibrio».