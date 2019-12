Lazio, Petkovic programma il ritiro della Svizzera a Trigoria

L’ex Lazio Petkovic pensa di portare in ritiro a Trigoria la sua Nazionale in occasione delle sfide capitoline agli Europei 2020.

Come scrive questa mattina Il Tempo, l’ex allenatore della Lazio Petkovic, oggi ct della Svizzera, avrebbe deciso di portare la sua selezione in ritiro a Trigoria in occasione delle sfide capitoline agli Europei 2020.

Il motivo sarebbe la causa legale che ha visti protagonisti il tecnico e la società biancoceleste, senza la quale probabilmente Petkovic si sarebbe fatto “ospitare” a Formello, centro che già conosce bene. E invece, tutti in ritiro a Trigoria.