Lazio, Pesaresi: «Inzaghi ha creato un gruppo davvero forte!»

Emanuele Pesaresi, ex difensore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del momento in casa biancoceleste. Ecco le sue parole:

«La Lazio sta facendo un campionato straordinario e dispone di una rosa importante, ma la Samp con Ranieri ha trovato la quadra: le darà filo da torcere. Comunque, Inzaghi è stato bravo a dare grande fiducia ai suoi ragazzi collocandoli in campo nei ruoli perfetti per le loro caratteristiche. Ha creato un gruppo forte, vero, anche chi non gioca è al centro del progetto. Immobile o Quagliarella? Grandi attaccanti, Fabio si sta riprendendo, Ciro segna a raffica. Fa ben sperare anche per l’Italia».