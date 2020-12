Lazio, Peruzzi a Formello: segnali di disgelo

Il club manager della Lazio, Angelo Peruzzi, ieri è stato avvistato a Formello

Se è stata un’altra capatina casuale, se si è trattato di un riavvicinamento o di un primo ritorno, anteprima di quello solenne, si capirà nelle prossime ore. Se non è stata una visione, ieri Peruzzi, club manager della Lazio, è stato avvistato a Pormelo. Mancava da lunedì 23 novembre, quella volta varcò i cancelli per accompagnare il figlio Mattia all’allenamento della Primavera, fu una toccata e fuga. Non si può escludere che sia andata così anche ieri, ma ci sono voci che assicurano l’inizio della fase di disgelo. Così si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.