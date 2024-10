Lazio Perrone: «Baroni punta al record, non ci riuscirono neanche Maestrelli ed Eriksson, ma con la Juve non sarà semplice»

Le parole di Massimo Perrone sul Corriere della Sera di Roma sulla squadra di Baroni in vista della Juve e del possibile record di gol segnati

Massimo Perrone, sull’edizione romana del Corriere della Sera, ha parlato della sfida di questa sera Juve Lazio, in particolare del record della squadra di Baroni in caso dovesse andare a segno anche all’Allianz Stadium. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Non ci riuscirono neanche Maestrelli ed Eriksson. La Lazio del primo scudetto segnò 15 reti nelle prime 9 partite stagionali restando a secco 3 volte (contro Brescia e Roma in Coppa Italia, Ipswich in Uefa). E quella del secondo tricolore ne realizzò 19 senza far gol a Bari (0-0). La spregiudicata squadra di Baroni, invece, è andata sempre a segno contro Venezia, Udinese, Milan, Verona, Fiorentina, Dinamo Kiev, Torino, Nizza ed Empoli: 21 reti in tutto, senza mai fermarsi. Stasera l’ostacolo più alto per continuare questa corsa, quella Juventus che in 7 giornate di campionato ha subìto soltanto (dal Cagliari) un gol su rigore. Dalla nascita della serie A (1929) la Lazio aveva fatto meglio, e di pochissimo, solo nel 2008-09: segnando anche allora a tutte le prime 9 avversarie, per un totale di 22 gol facilitato però dal fatto che l’esordio, finito 5-1, fu in Coppa Italia contro una squadra di serie C, il Benevento. Mentre nel 1992-93, la prima stagione di Signori, esattamente come oggi la Lazio realizzò 21 reti in 9 incontri senza mai restare a secco. Più dei 21 gol attuali la Lazio li aveva segnati anche nel 1942-43 (23), nel 2000-01 (22) e nel 2014-15 (22) ma «bucando» rispettivamente uno 0-0 a Trieste, una trasferta persa 2-0 con l’Arsenal, e un doppio 0-1 contro Genoa e Udinese. Mentre la striscia iniziale più lunga di partite sempre a segno risale al 1936-37 con Piola: dopo 14 partite di un campionato poi finito al 2° posto la Lazio perse 5-0 in Coppa Italia sul campo del Genoa».