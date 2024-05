Lazio, per un tuo ex oggi può partire la festa! La sua squadra è ad un passo dal titolo

Lazio, un ex giocatore della Lazio può festeggiare già oggi con la sua nuova squadra il titolo nazionale: ecco di chi si tratta

La regular season è agli sgoccioli per tutti i campionati, e in ciascuno di essi è tempo di verdetti anche decisivi per la conquista del titolo nazionale. In Arabia un ex Lazio già quest’oggi può festeggiare il titolo di campione.

Si tratta di Milinkovic-Savic, il quale con la sua Al-Hilal è ad un passo dalla conquista del torneo, visto che serve un solo punto per far partire ufficialmente la festa dopo il match in casa contro l’Al-Hazem. A seguire la classifica del campionato:

Classifica

Al Hilal 86

Al Nassr 77

Al Ahli 55

Al Taawon 52

Al Ittihad 50

Al Ettifaq 44

Al Fateh 42

Al Feiha 42

Al Shabab 41

Damac 39

Al Khaleej 36

Al Wehda 35

Al Raed 31

Al Riyadh 30

Abha 29

Al Akhdoud 28

Al Taee 27

Al Hazem 20