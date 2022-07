Pedro: «Qui ho un obiettivo personale da raggiungere...»

Ai microfoni di Lazio Style Radio, Pedro ha parlato degli obiettivi di squadra e di quelli personali: le sue parole

Pedro ha fatto il punto sul momento della squadra, ai microfoni di Lazio Style Radio. Tra i tanti tempi toccati, anche quello degli obiettivi sia collettivi che personali. Le sue parole:

L’INTERVISTA INTEGRALE

MOTIVAZIONE PER VINCERE – «Si può insegnare a vincere? Sì. Lavoriamo per questo, per vincere. Il nostro obiettivo è raggiungere il quarto posto, per questo lavoriamo tutti i giorni e vincere tutti i trofei per cui possiamo giocare. Cosa mi spinge? Serve mentalità e motivazione, voglio vincere qualcosa anche qui in Italia dove non ho ancora vinto nulla, è una mia motivazione personale ma deve essere di tutti».