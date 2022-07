Pedro: «Il derby vinto il mio ricordo preferito. Obiettivo? Vogliamo il quarto posto»

Per i microfoni di Lazio Style Radio, Pedro ha fatto un primo bilancio di questi giorni di ritiro ad Auronzo: le parole

Al termine della seduta d’allenamento, è Pedro a fare un primo bilancio di questo ritiro. Ecco le sue parole per Lazio Style Radio:

PRIMO RITIRO AD AURONZO – «Mi piace molto qui, è una bella città e anche la gente. Stiamo lavorando molto e sono felice. Stare nello stesso posto è meglio delle tournee, ci possiamo riposare e fare bene. Il campo non è nelle migliori condizioni, ma stiamo facendo bene, anche i ragazzi nuovi sono felici».

CRESCITA – «Io penso che c’è molto margine di crescita, è il secondo anno del mister e quasi tutti abbiamo capito come lavorare. Dobbiamo fare tanto, anche i nuovi. Li aiuteremo, la squadra sta prendendo forma, oggi avremo la prima partita e vedremo cosa vuole il mister. Possiamo fare una bella stagione, questa squadra ha tanto potenziale».

FOTOGRAFIA PASSATA STAGIONE – «Il derby per me è stato molto importante, questa è la foto principale. Vincerlo è stato per me un momento speciale. Ma anche la fine, quando abbiamo lottato per i nostri obiettivi. Per il prossimo anno possiamo lottare per la Champions».

IMPORTANZA PER I GIOVANI – «Ci sono tanti giovani e stanno lavorando molto bene, c’è un livello importante. Anche Cancellieri è molto forte, anche se l’ho visto poco. Io sono a disposizione per aiutare tutti, anche quelli con più esperienza. Io sono qui per aiutare la squadra, questo il mio obiettivo».

MOTIVAZIONE PER VINCERE – «Si può insegnare a vincere? Sì. Lavoriamo per questo, per vincere. Il nostro obiettivo è raggiungere il quarto posto, per questo lavoriamo tutti i giorni e vincere tutti i trofei per cui possiamo giocare. Cosa mi spinge? Serve mentalità e motivazione, voglio vincere qualcosa anche qui in Italia dove non ho ancora vinto nulla, è una mia motivazione personale ma deve essere di tutti».