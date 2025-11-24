 Lazio, Patric torna in campo: «Che felicità tornare finalmente in campo all’Olimpico» - FOTO
2 ore ago

Patric
As Roma 31/08/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Milan / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Patric

Patric non poteva immaginare un rientro più significativo. Dopo un lungo periodo ai margini per infortunio, lo spagnolo è tornato a calcare il campo proprio nella gara interna contro il Lecce, accolta con entusiasmo dai tifosi.

Il difensore ha fatto il suo ingresso nei minuti conclusivi, sostituendo Gila costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un fastidio all’adduttore destro. Pochi minuti, ma preziosi per ritrovare sensazioni e ritmo dopo mesi di assenza.

Un ritorno che Patric ha voluto celebrare anche fuori dal rettangolo verde, condividendo la sua gioia sui social. Un segnale di speranza e determinazione, pronto a riprendere il suo percorso con la maglia biancoceleste.

PAROLE «Che felicità tornare finalmente in campo all’Olimpico… ancor più farlo, dopo così tanto tempo, con una vittoria! Forza Lazio sempre».

