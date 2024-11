Lazio, senti Pastore: «É più gruppo delle altre, ecco il segreto di Baroni»

Le parole di Giuseppe Pastore sulla Lazio: «Baroni riesce a farli rendere da squadra seppur mantenendo le loro specificità»

Giuseppe Pastore ha parlato a Le Cronache di Spogliatoio della Lazio di Baroni. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «La Lazio, più di tutte le altre squadre, ha un gruppo. Però non è un gruppo appiattito sull’allenatore, come il Napoli di Conte. La Lazio preserva le personalità dei suoi giocatori, Baroni riesce a farli rendere da squadra seppur mantenendo le loro specificità. Pedro, ad esempio, non ha mai reso così bene. Sarri, Fonseca e gli altri non ci sono riusciti, Baroni sì. Lo stesso Castellanos, che l’anno scorso era un giocatore ornamentale, non solo ha superato i gol dell’anno scorso, è in campo sempre. Giocatore continuo, che va sempre in pressing. Baroni non sta solo migliorando i singoli giocatori, ma li sta facendo rendere al meglio. Non ce n’è uno nella Lazio che sia sottotono. Atalanta, Fiorentina, Napoli, Inter, tutti ne hanno. La Lazio no. Hanno margini di miglioramento, è un gruppo che si caricherà sempre di più vedendosi lì in alto e vivendo questa come una stagione che non vorresti finisse mai. Sono convinto che la lazio in virtù dei valori morali che gli sta trasmettendo questo allenatore sottovalutatissimo. Può andare molto lontano, anche nelle coppe».