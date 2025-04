Lazio, l’assenza di Tavares non si fa sentire grazie ad un Luca Pellegrini strepitoso: il dato degli assist del terzino

Condividi via email

Lazio, l’assenza del portoghese non si sta facendo sentire grazie a numeri importanti da parte dell’ex Cagliari: il dettaglio

Il pari di ieri sera contro il Parma rallenta la corsa della Lazio, la quale dalla partita contro l’Empoli non può più permettersi di fallire. Baroni per continuare a sognare la zona Champions, ha bisogno degli uomini migliori e tra questi c’è Pellegrini.

A confermare il tutto è il Corriere dello Sport spiegando che l’ex Cagliari si sta dimostrando una vera arma fondamentale per i biancocelesti, e l’assenza di Tavares non risulta essere pesante. Pellegrini con il match di ieri raggiunge quattro assist per lui, di cui tre consecutivi