Lazio, domani contro il Monza torna il pericolo match post italrugby: il bilancio dei biancocelesti

Lazio, per il match di domani pomeriggio torna il pericolo relativo al Rugby visto che sarà la 18°volta nella storia: il bilancio

Finalmente ci siamo l’attesa è finita, domani pomeriggio torna in campo la Lazio la quale dopo la vittoria di misura di lunedì vuole confermarsi, per non perdere terreno Champions al cospetto delle rivali. Contro il Monza i biancocelesti avranno un avversario in più, visto che prima delle aquile a scendere in campo sono stati quest’oggi l’Italia del Rugby nel match del sei nazioni. I biancocelesti rispetto alla Roma hanno avuto più match dopo la nazionale rugbistica visto che domani sarà il 18°incrocio. Il bilancio è il seguente: 9 vittorie, 4 pareggi e altrettante sconfitte. La Roma invece, come detto finora ne conta una in meno: 16 match.