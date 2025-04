Lazio, i biancocelesti interrompono l’imbattibilità del Genoa in casa nel 2025: il dato statistico

Lazio, con la vittoria dei biancocelesti di ieri per il Genoa finisce l’imbattibilità dei match casalinghi nel 2025: il dato

Missione compiuta per la Lazio che adesso può concentrarsi con più fiducia al finale di stagione, grazie al successo di ieri contro il Genoa di Vieira.

Tale vittoria vale doppio perchè secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il successo dei biancocelesti interrompe l’imbattibilità per il Genoa nel 2025 in casa, visto che non aveva mai perso fin ora. Ci hanno infatti pareggiato big come Inter, Roma e Bologna, segno che il Ferraris è un fortino complicato da superare