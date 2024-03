Lazio, partita da incubo per un ex biancoceleste: autogol ed espulsione per lui

Lazio, per un ex biancoceleste è stata una vera partita da incubo: per lui durante il match un espulsione e l autorete

Non c’è pace per Kamenovic, il quale nella sua nuova avventura in Svizzera non sta passando un momento facile. L’ex Lazio dopo l’esordio shock dove ha causato un errore grave, nello scorso turno si è reso protagonista non solo di un autogol ma è stato anche espulso lasciando in inferiorità numerica i compagni con un intervento folle sull’avversario lanciato verso la porta