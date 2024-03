Lazio, parte la vendita dei biglietti per la gara di Coppa Italia con la Juve: la situazione

Lazio, è iniziata la vendita dei biglietti per la gara d’andata di Coppa italia contro la formazione di Allegri: le ultime

L’avvio di Tudor alla Lazio non sarà affatto semplice, visto che il nuovo tecnico biancoceleste dovrà fare un doppio tuffo nel passato visto che sia in Coppa Italia che in campionato sfiderà la Juventus. A pochi giorni dalla gara d’andata di Coppa allo Stadium, è iniziata la vendita dei biglietti e il dato parziale ha registrato 1170 biglietti staccati per parte biancoceleste.